(ANSA) – ROMA, 12 SET – L’India ha registrato nelle ultime 24 ore l’ennesimo record giornaliero, sia a livello nazionale sia mondiale, di casi di coronavirus: ben 97.570, che portano il bilancio complessivo dei contagi nel Paese a oltre 4,65 milioni. Lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn, che ha inoltre indicato un aumento del bilancio dei morti a quota 77.472. Attualmente i casi attivi sono 958.316, mentre oltre 3,6 milioni di pazienti sono guariti dall’inizio della pandemia. Ieri sono stati effettuati 1.091.251 test, per un totale di 55.189.226. L’India, come è noto, è il secondo Paese al mondo per numero di infezioni dopo gli Stati Uniti. (ANSA).