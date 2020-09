(ANSA) – MOSCA, 12 SET – Il ministero dell’Interno della Bielorussia ha annunciato che 32 persone sono state arrestate ieri per aver partecipato alle proteste contro il capo dello Stato Aleksandr Lukashenko e la sua vittoria alle presidenziali del 9 agosto, secondo molti stravolte dai brogli elettorali. Secondo il ministero, 18 manifestanti sono stati rinchiusi in centri detentivi in attesa che “i tribunali giudichino i loro casi di infrazioni amministrative”. (ANSA)