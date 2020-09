(ANSA) – ROMA, 13 SET – Equilibrio e spettacolo al Safeway Open di golf, primo evento del PGA Tour 2020-2021. A Napa, in California, a un giro dal termine del torneo che precede lo US Open (17-20 settembre a Mamaroneck, New York), sono ora tre i leader. Con gli americani Brian Stuard e James Hahn c’è anche, con un totale di 200 (-16), anche l’australiano Cameron Percy. Mentre è scivolato in quarta posizione (201, -15) lo statunitense Sam Burns (da solo in testa alla classifica dopo il secondo round). Stesso score per Harry Higgs e il norvegese Kristoffer Ventura. Ma sono in tutto diciassette i giocatori in lizza per il titolo. Tra questi anche l’argentino Emiliano Grillo e lo scozzese Russell Knox, entrambi 7/i con 202 (-14). Buona prova pure per Akshay Bhatia. Il 19enne americano, tra i migliori talenti della scuola Usa, è 18/o (204, -12). Nessuna chance per Phil Mickelson, solo 43/o (208, -8). E ora in California il gran finale, incerto e tutto da vivere. (ANSA).