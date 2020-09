(ANSA) – WASHINGTON, 13 SET – Donald Trump si è detto pronto ad essere “davvero feroce” nelle ultime settimane della campagna presidenziale. In un comizio ieri sera in Nevada, davanti ad una folla di fan senza distanziamento sociale e con poche mascherine, il presidente si è infuriato per un nuovo spot in cui la campagna di Joe Biden lo attacca per aver offeso i militari Usa. “Ma sapete la parte positiva? Ora posso davvero essere feroce. Una volta che ho visto lo spot, non devo più essere carino”, ha detto. (ANSA).