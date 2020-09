(ANSA) – ROMA, 13 SET – E’ stato un pre gara molto emozionante al Mugello in occasione dell’inedito Gp di Formula 1: Mick Schumacher, pilota del Team Prema (F2) e della Ferrari Driver Academy, ha infatti girato sulla Ferrari F2004 del papà Michael. Si è trattato di una parata d’onore nell’ambito della festa della Ferrari che sul circuito toscana celebra i suoi 1000 Gp in Formula 1. Sempre oggi in Formula 2 Mick Schumacher è stato in grado di guadagnare punti importanti al vertice della classifica del campionato di F2, quando al termine della stagione mancano tre round. Dopo che nella Feature Race, Schumi Junior aveva scavalcato Callum al vertice della graduatoria, nella Sprint Race il pilota tedesco ha allungato leggermente anche se quattro piloti continuano ad essere racchiusi quattro piloti, tre dei quali di FDA. A tre round dal termine Mick comanda la classifica con 161 punti contro i 153 di Ilott, i 145 di Lundgaard e i 140 di Robert. Prossimo appuntamento fra due settimane a Sochi, in Russia. (ANSA).