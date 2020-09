Brexit: al via iter della legge che modifica impegni Gb

(ANSA) – LONDRA, 14 SET – Scatta oggi l’iter alla Camera dei Comuni britannica del contestato progetto di legge presentato dal governo Tory di Boris Johnson sul dopo Brexit. Un testo che mira a rimettere platealmente in discussione alcuni degli impegni assunti da Londra con l’Ue in sede di divorzio, in particolare sul protocollo relativo alla delicata questione dei confini dell’Irlanda del Nord, e che Bruxelles ha intimato di ritirare entro fine settembre pena azioni legali e stop agli affannati negoziati in corso sulle relazioni commerciali future. Per ora tuttavia Johnson non sembra intenzionato a fare passi indietro, malgrado le critiche incassate anche sul fronte interno con il no preannunciato da diversi deputati ed ex ministri dello stesso gruppo conservatore e le proteste di ben 5 ex inquilini di Downing Street suoi predecessori. L’introduzione della legge in aula è stata affidata al ministro delle Attività Produttive, Alok Sharma, mentre della replica serale è stato incaricato il ‘dottor sottile’ del governo, Michael Gove.(ANSA).