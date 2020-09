Brexit: legge contestata passa primo scoglio ai Comuni

(ANSA) – LONDRA, 14 SET – Primo scoglio superato alla Camera dei Comuni britannica per il contestatissimo progetto di legge del governo di Boris Johnson che mira a rimettere in discussione attraverso una norma nazionale (Internal Market Bill) alcuni degli impegni presi per il dopo Brexit nell’Accordo di Recesso firmato con l’Ue, in particolare sullo status commerciale e doganale dell’Irlanda del Nord, e che ha scatenato l’ira di Bruxelles. La seconda lettura del provvedimento – voto introduttivo in aula – è passata con 340 sì e 263 no. Ma con una maggioranza azzoppata da varie astensioni che lascia intuire una partita forse ancora aperta nelle prossime tappe dell’iter. (ANSA).