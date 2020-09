Trump, il clima comincerà a diventare più freddo

(ANSA) – WASHINGTON, 14 SET – Donald Trump va controcorrente e si dice convinto che il clima diventerà più freddo. “Comincerà a diventare più freddo, dovete solo osservare”, ha detto in una riunione a Sacramento per fare il punto sui danni degli incendi in California, durante uno scambio con Wade Crowfoot, capo della California Natural Resources Agency. Quest’ultimo ha risposto sarcastico: “vorrei che la scienza concordasse con lei”. “L’America sarà in fiamme se il piromane del clima Trump verrà rieletto”: ha intanto attaccato il candidato presidenziale dem Joe Biden parlando degli incendi che stanno devastando la costa ovest degli Stati Uniti e del cambiamento climatico. Biden ha attaccato il tycoon perché “nega e deride la scienza, sia sulla pandemia che sul clima”. (ANSA).