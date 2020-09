(ANSA) – TUNISI, 15 SET – Nel periodo tra l’8 ed il 14 settembre scorso, 454 migranti sono stati intercettati in mare e riportati in LIbia. Lo si legge in un tweet dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia nel quale viene pubblicato il resoconto settimanale della situazione migranti in Libia. Nel 2020 secondo l’Oim sono stati 8435 i migranti riportati in Libia dalla Guardia costiera. (ANSA)