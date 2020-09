Tennis: Open Bnl Italia; la Cocciaretto eliminata dalla Begu

(ANSA) – ROMA, 15 SET – Elabetta Cocciaretto è stata eliminata dal torneo femminile degli Internazionali, in corso a Roma. La tennista anconitana è stata sconfitta per 6-2, 6-2 dalla romena Irina Camelia Begu, che nelle qualificazioni aveva già rimandato a casa Sara Errani. Nelle altre partite del torneo Wta successo della ceca Marketa Vondrousova, che ha piegato la giapponese Misaki Doi per 6-1, 4-6, 6-4. Ha vinto anche l’olandese Arantxa Rus, sulla polacca Iga Swiatek, con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-3. (ANSA).