Tennis: Open Bnl Italia; Nishioka ok, derby sloveno a Hercog

(ANSA) – ROMA, 15 SET – Vittoria sofferta per Yoshihito Nishioka sul serbo Miomir Kecmanovic per 6-4, 6-1 agli Internazionali d’Italia di tennis, a Roma. La estone Anett Kontaveit ha battuto la francese Caroline Garcia per 6-3, 7-6 (7-1); il derby sloveno fra Polona Horcog e Kaja Juvan è stata appannaggio della prima per 4-6, 6-4, 6-1. Ha vinto anche la kazaka Julija Putinceva, contro la svedese Rebecca Peterson, per 6-2, 6-4. Alle 19 toccherà a Marco Cecchinato contro il britannico Kyle Edmund e alle 20,30 sarà la volta di Lorenzo Musetti, opposto all’esperto svizzero Stan Wawrinka. (ANSA).