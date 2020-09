CARACAS – Omar Prieto, gobernador del Zulia, anunció este lunes que los dueños o encargados de las estaciones de servicio Premium de la entidad podrán importar combustible y venderlo sobre los US$0,50 como lo había establecido Pdvsa desde el pasado 1 de junio.

De acuerdo con el gobernador, el precio puede variar según el tipo de combustible, desde los US$0,70 a US$0,80 por litro de combustible. No obstante, destacó al diario Panorama que “siempre el precio debe estar por debajo de un dólar”.

La decisión se aprueba en medio de una dramática crisis de combustible que mantiene al Zulia prácticamente paralizado. Ante esto, la gasolina colombiana se ha convertido “en una salvación” para esta entidad luego que el contrabando tomara impulso. Algunas fuentes aseguran que alrededor del 70% de la poca gasolina que se consigue en el Zulia proviene de Colombia, porque “de no ser por eso, nadie rodaría”, según reportó la agencia AFP.

Prieto, enfatizó que “cada dueño que tenga la autorización puede importar la gasolina y venderla. La idea es que podamos romper el bloqueo y garantizar el suministro de gasolina”.

El pasado fin de semana, de hecho, ya empezó la práctica de importación de gasolina.

Inversión y reparación de refinerías

Iván Freites, secretario de profesionales y técnicos de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV) dijo respecto a la situación que se vive en el interior del país, que hay gobernadores como el caso del Zulia que dejarán los costos de la gasolina a discreción de los dueños de las estaciones.

Aseguró que en el país no se está produciendo combustible. “Hasta tanto no se pongan en servicio las refinerías Amuay y Cardón para producir gasolina, no vamos a tener gasolina en Venezuela. Se habla de finales de este mes o principios de octubre”, agregó.

“Las refinerías están en muy malas condiciones; las plantas y no solo eso, sino los servicios industriales de vapor, agua, electricidad y aire. La refinería Amuay se paralizó la semana pasada por falta de aire en la refinería. Se dañó el aire industrial y hubo que paralizar la refinería”, denunció.

Al ser consultado respecto al tiempo e inversión en la reparación y optimización de todas las refinerías, explicó que tendrían que pasar al menos 6 meses “haciendo las reparaciones correspondientes e instalando equipos”. Se necesitan entre 700 y 1.500 millones de dólares para poder poner operativo nada más el Centro Refinador Paraguaná y eso no se tiene en Venezuela actualmente”, expresó.

Además, aclaró que para eso también habría que buscar personal calificado. “Más del 85% del personal calificado ha huido de la industria. Los trabajadores perdieron su beneficios, lo que los llevó a irse de las empresa”, añadió.

Funcionarios presos por robo de gasolina

A solicitud del Ministerio Público fueron privados de libertad cinco funcionarios de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y un hombre por su presunta responsabilidad en la sustracción de 511 litros de combustible en la Empresa Nacional de Transporte de Pdvsa, ubicada Barinas.

En horas de la madrugada del citado día, Carlos José Balza, operador de Seguridad Física, ingresó a las instalaciones en compañía de Elvis Roberto Córdova, almacenista, Carlos Ricardo Querales, técnico de Mantenimiento, Héctor Raúl Quintero, chofer de Combustible Líquido y Kroimer Ánnibal Gutiérrez, técnico en Mantenimiento Instrumentista para sustraer gasolina en bidones bajo la complicidad de personal de Prevención y Control de Pérdidas de Pdvsa.

Los supuestos implicados fueron aprehendidos en flagrancia por efectivos de la Policía de Barinas, al igual que Pedro Pablo Torres, quien esperaba a los cinco funcionarios de Pdvsa fuera de las instalaciones con un contenedor de 70 litros pendiente de llenado.

De acuerdo con la investigación, el hidrocarburo era sustraído en vehículos particulares y revendido en precios que oscilaban entre dos y tres dólares estadounidenses.