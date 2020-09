CARACAS – El gobierno de Nicolás Maduro reaccionó de forma positiva a las declaraciones de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien aseguró que Venezuela ha ido avanzado progresivamente en los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

Lo dijo el embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, quien sostuvo que las declaraciones de la funcionaria demuestran el avance de las relaciones de la cooperación y asistencia técnica entre las Naciones Unidas y el gobierno.

“Apreciamos las declaraciones que reconocen la voluntad del gobierno de avanzar por la senda del diálogo democrático”, expresó Valero.

Por otro lado, la coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Marianna Romero, manifestó que es fundamental que la alta comisionada continúe alzando la voz por el país. De esta forma, explicó que Maduro cumplirá con las recomendaciones de la ONU.

Destacó que Bachelet desea avanzar en temas que se relaciones con el fortalecimiento, cooperación y asistencia técnica de los DDHH en el país.

“El hecho de que se mantenga la presencia de Bachelet es muy importante, sobre todo para las víctimas que necesitan que se combata la impunidad. No es suficiente el compromiso con palabras sino que se demuestre con hechos. No basta con tratar de lavarse la cara y decir que Venezuela es un país que coopera, cuando todos sabemos que no hay voluntad política real de garantizar estos derechos”, puntualizó