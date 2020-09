– MILANO, 15 SET – Primi casi di positività tra gli alunni e gli operatori e prime 4 classi in isolamento a Milano. Lo ha comunicato l’Ats del capoluogo lombardo. “Viste le numerose richieste sul tema ‘rientri a scuola’ – scrive l’Ats Città Metropolitana di Milano in una nota – comunichiamo che oggi sono state ricevute segnalazioni di 4 casi di tamponi positivi al Covid-19 (uno in una scuola primaria, uno in una scuola dell’infanzia, uno in un nido e uno in un nido/scuola dell’infanzia) che hanno portato all’isolamento delle classi frequentate” dai soggetti. Nel caso del nido, è stata isolata anche una educatrice.