(ANSA) – NEW YORK, 15 SET – Kim Kardashian, la star dei reality tv, annuncia che congelerà i suoi account Facebook e Instagram mercoledì e chiede ai suoi follower di fare lo stesso. L’obiettivo è quello di inviare un messaggio chiaro a Facebook, ovvero dire alla piattaforma #StopHateForProfit, basta l’odio per i profitti. In un tweet Kim Kardashian spiega di non poter restare seduta e restare in silenzio di fronte alle piattaforme social che continuano a diffondere “odio, propaganda e cattiva informazione”. La disinformazione “condivisa sui social media ha un impatto serio sulle nostre elezioni e mette in pericolo la democrazia”, dice Kardashian. La campagna #StopHateForProfit, appoggiata dall’Anti-Defamation league e dalla NAACP, punta a rendere i social media più responsabili e chiede agli iscritti di Instagram di ‘congelare’ per 24 ore il proprio account il 16 settembre, ovvero di non postare nulla. (ANSA).