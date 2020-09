Guaidó en Foro Nueva Economía: “No vamos a reconocer el fraude”

CARACAS – El Presidente (e) de Venezuela y de la Asamblea Nacional (AN) durante su participación en el Foro “Nueva Economía”, organizado este martes desde Madrid dijo que rechazar el fraude del 6 de diciembre y mantener la firmeza en la lucha por las condiciones electorales, es la batalla que libran los venezolanos para lograr poner fin a la crisis mediante unas elecciones parlamentarias y presidenciales libres, justas y verificables.

“Hoy todos los partidos políticos democráticos en Venezuela están alineados en el rechazo al fraude del 6D. No vamos a reconocer ese fraude porque no hay condiciones. No estamos dispuestos a convivir con la dictadura, vamos a luchar por la democracia”, expresó.

Igualmente dijo que “no puede haber una medio elección” debido a que eso beneficiaría al régimen; de allí la importancia de establecer un cronograma electoral (una de las condiciones exigidas por los partidos democráticos) para las parlamentarias y presidenciales.

Insistió que entre las condiciones exigidas están: el nombramiento del Consejo Nacional Electoral por parte de la AN, el derecho a elegir y ser elegido, la devolución de los partidos políticos, observación internacional y cronograma electoral.

En referencia al tema de las Fuerzas Armadas, Guaidó insistió en que “no hay transición en contra de la FAN”, y que las mismas son y serán un factor fundamental en el proceso. Recordó a sus componentes que existen garantías para quienes se pongan del lado de la Constitución.

Apoyo internacional

Guaidó solicitó a la Unión Europea (UE) “fijar los mínimos” para garantizar un proceso electoral legal en el país.

“No es flexibilizando las posturas como lograremos la transición en Venezuela; hay que mantener firmeza y determinación. El gran rol de Europa es fijar posición en cuáles son las condiciones mínimas para convocar un proceso que aproxime soluciones, y no sea usado por la dictadura para estabilizarse”, enfatizó.

Consideró “importante” el apoyo internacional en torno al proceso para la ejecución de la Consulta popular que será convocada en los próximos días, y que forma parte de la ruta unitaria para lograr el cambio político en el país.

“Vamos a necesitar apoyo internacional (en referencia a la logística de la Consulta). No hay posibilidad de usar los fondos protegidos para efectuar la Consulta; la única vez que los hemos usado es para atender y beneficiar a los venezolanos a través de una donación a la Organización Panamericana de la Salud, y del pago a los Héroes de la Salud”.

“Lo que pasa en Venezuela tiene que servir de reflexión sobre qué herramientas tenemos en la región (…) tenemos que hacerle entender al régimen que las democracias se pueden defender, hay herramientas de presión en un momento en el que estamos avanzando en todos los sectores para una solución”, añadió.

Sobre la relación del régimen con Irán, dijo que es “muy delicada”; pero además denunció que dicho país es el proveedor de gasolina más caro que tiene Venezuela. Subrayó que el pago del combustible se le hace con “oro de sangre”.

El Presidente interino aprovechó la oportunidad para agradecer al Parlamento europeo por la caracterizar al “oro de sangre” como tal.

Finalmente, comentó que el respaldo de EEUU es a los venezolanos, a la AN, a los partidos políticos; “no a una persona”. Recordó que “el problema de Maduro no es sólo con la Casa Blanca, sino con la justicia norteamericana”, pues hay una recompensa de 15 millones de dólares por su captura debido a su vinculación con el narcotráficos y grupos terroristas.