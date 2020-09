(ANSA) – ROMA, 16 SET – Il ciclista colombiano Egan Bernal si è ritirato dal Tour. Stamattina la Ineos, la squadra del vincitore dell’edizione 2019 della grande corsa francese, ha annunciato che l’atleta non sarebbe stato al via della 17ma tappa da Grenoble a Meribel, con due salite durissime a oltre 2mila metri. In classifica era al 16mo posto, a oltre 19 minuti dalla maglia gialla, lo sloveno Primoz Roglic. (ANSA).