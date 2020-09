(ANSA) – ORISTANO, 16 SET – Una insegnante dei corsi di recupero positiva al coronavirus e una ventina di alunni, in quarantena, in attesa di tampone. È accaduto nella Scuola media di viale Sardegna a Terralba, un Comune con poco più di diecimila abitanti in provincia di Oristano. Il plesso scolastico questa mattina è stato sanificato ed è aperto. L’allarme è scattato ieri quando il dirigente scolastico è stato contattato dall’Ats che stava ricostruendo la catena dei contatti di una insegnante del progetto ‘Iscola’ finanziato dalla Regione, risultata positiva al Covid-19, ma asintomatica. La professoressa, che non fa parte del corpo docente della scuola, alcuni giorni fa aveva tenuto nella scuola media di viale Sardegna dei corsi per il recupero dell’apprendimento a cui avevano preso parte una ventina di ragazzi. Due ore circa di lezione di matematica tenute seguendo le indicazioni del Comitato tecnico scientifico del Ministero: piccoli gruppi, mascherina, distanziamento, igienizzazione e areazione dei locali. L’insegnante, nei giorni scorsi, si è sottoposta al tampone ed è risultata positiva. A quel punto è scattata immediatamente la ricostruzione dei contatati. “Ci siamo messi a disposizione dell’Autorità sanitaria – spiega il dirigente dell’istituto – abbiamo contattato le famiglie dei ragazzi che avevano partecipato ai corsi, per avvertirli. La scuola è stata sanificata questa mattina”. Lo stesso dirigente scolastico la settimana scorsa dopo il primo caso di coronavirus a Terralba aveva sospeso in via precauzionale i corsi di recupero. Attualmente i casi sono quattro in tutta la città, tra i positivi c’è anche il sindaco. (ANSA).