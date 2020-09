++ Tamberi,Golden Gala senza pubblico coltellata al cuore ++

(ANSA) – ROMA, 16 SET – “Il Golden Gala senza pubblico? È una coltellata al cuore, ieri ho fatto riscaldamento e sapere che domani sarà vuoto è pesante. So quanto il presidente della Fidal, Alfio Giomi, ha provato a far entrare qualcuno, perché noi è importante il supporto. So che lo faranno anche da casa, per me è molto importante in un momento storico che per me non è stato facile”. Lo dice l’altista azzurro Gianmarco Tamberi, alla conferenza stampa di vigilia al Golden Gala di domani allo stadio Olimpico di Roma. “Ci tengo, per me è il Mondiale dell’anno. Ci tengo a fare bene domani. Per questo sono andato da solo sugli Appennini in ritiro spirituale”, ha aggiunto Tamberi. (ANSA).