Scuola: sindacati il 26 settembre in piazza

(ANSA) – ROMA, 16 SET – I sindacati della scuola saranno in piazza il 26 settembre per la manifestazione promossa da ‘Priorità alla scuola’: lo hanno ribadito oggi tutte le sigle sindacali – Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda – presenti in conferenza stampa. “La iniziativa del 26 è solo una manifestazione non uno sciopero, chi parla di sciopero sbaglia”, ha chiarito Maddalena Gissi (Cisl) . Sinopoli (Cgil) ha detto che il 25 settembre ci sarà una assemblea dei quadri e il 26 la manifestazione “noi vogliamo essere protagonisti di questo cambiamento, la scuola così come è non ci piace e va cambiata”. (ANSA).