(ANSA) – BOLOGNA, 16 SET – Sono 106 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, 52 dei quali asintomatici. Di questi 66 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 52 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 12 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, sei a quello da altre regioni. Sono stati fatti 10.024 tamponi. Non si è registrato nessun decesso, ma continuano a salire i ricoveri che sono due in più di ieri, per un totale di 19, in terapia intensiva e sei in più, per un totale di 174, negli altri reparti Covid. Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (22), Modena (16), Ravenna e Ferrara (15). (ANSA).