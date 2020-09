C.America: Butterworth responsabile relazioni 36/a edizione

(ANSA) – AUCKLAND, 17 SET – Il neozelandese Brad Butterworth, vincitore per quattro volte dell’America’s Cup di vela e più volte campione del mondo, è entrato a far parte del gruppo di lavoro del Challenger of Record 36 – organizzatore dell’America’s Cup World Series Auckland, della Christmas Race e della Prada Cup, le regate di selezione dei Challenger, il cui vincitore sfiderà per la coppa Emirates Team New Zealand. Butterworth sarà responsabile delle relazioni esterne e istituzionali, figura di collegamento creata per rendere più agevole il flusso di comunicazione diretta con le istituzioni e autorità locali. L’esperienza di Brad nell’America’s Cup sarà un’ulteriore risorsa sulla quale COR 36 potrà contare per la buona riuscita dell’evento. La sua conoscenza del Paese, della popolazione e di Auckland, sede della coppa, gli saranno di grande aiuto. “Da quasi tre decenni conosco la passione degli italiani per l’America’s Cup, ho sempre apprezzato l’entusiasmo per la coppa, il loro approccio sportivo, genuino e trasparente – le parole di Butterworth -. Ho accettato la proposta di COR36 con lo stesso entusiasmo, per essere utile nelle fasi finali dell’organizzazione delle America’s Cup World Series Auckland, della Christmas Race e della PRADA Cup. Tengo in maniera particolare all’America’s Cup, che considero la regata più importante dello yachting; per questo sono entusiasta di esserne ancora una volta coinvolto”. (ANSA).