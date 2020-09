Denuncian lamentable estado de los puertos del país

CARACAS – Jesús Ranzullo, investigador del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice Libertad), destacó que la situación actual de la infraestructura de los puertos en Venezuela, es deplorable.

Igualmente subrayó que la gran cantidad de permisos que se requieren como importador o como exportador para poder llevar una carga fuera del país o traerla a territorio nacional obstaculiza las operaciones; y por último denunció la pérdida de nuestra propiedad y el derecho a obtener divisas.

“Los puertos venezolanos tienen en estos momentos una infraestructura deteriorada, con equipos obsoletos, con altos costos para el proceso de embarque y desembarque que retrasan las inspecciones y que ponen en peligro la puntualidad de la entrega a destino y por lo tanto suben las tarifas de transporte”, detalló.

En ese sentido, explicó que el problema de la infraestructura es muy grave, los puertos nacionales no tienen los calados suficientes ni siquiera para poder manejar los niveles comunes de la comunidad internacional actual, el calado de los puertos nacionales, por ejemplo en Puerto Cabello es de unos 12 metros mientras que en la Guaira es apenas de 8 metros, mientras que en Panamá el nivel de calado es de 15 metros”.

Agregó que otras deficiencias de los puertos nacionales, es que carecen de grúas para carga y descarga, de silos de almacenamiento y no existe el personal calificado para la inspección de los buques.

Por otra parte, como efecto de la ineficiencia de los puertos nacionales, los costos operativos son demasiado elevados, señalándose como ejemplo que lo que cuesta en la Guaira, US$ 32,200 en Kinston, Jamaica, cuesta US$ 7.000; lo que cuesta en Maracaibo US$ 62.000 en Manzanillo (Panamá) cuesta US$ 5.000 y lo que en Guamache cuesta US$ 30.000 en Cartagena, Colombia, cuesta 7.000 dólares.

Otro elemento que dificulta las operaciones, son los costos de los permisos y aranceles. En efecto, se requiere de 5 o 6 permisos para poder exportar o importar; se necesitan 20 permisos si se toman en cuenta los necesarios para toda la actividad productiva, advirtiéndose que los sectores estratégicos, exigen más permisos.

Cabe destacar que un estudio que realizó Cedice en el 2017, “…en Venezuela para poder exportar un contenedor estándar de 20 pies toma entre alrededor de 528 horas en total y 1.090 horas en total para obtener la permisología necesaria para importarlo”, mientras que en los países más avanzados, toma menos de dos horas.

Uno de los sectores más complicados para importar o exportar es el de alimentos, lleno de permisos de movilización, sanitarios, de certificados de demanda interna satisfecha y regímenes legales; también los hidrocarburos, controlados por el ministerio de Petróleo, Energía y Minas a través del Régimen Legal 14; e Industrias Pesadas, que incluye sectores manufactureros como papel , metales, electrodomésticos, subordinado al Régimen Legal 4, uno de los más complicados de obtener, necesitándose seis meses para conseguirlo.

Finalmente, Ranzullo afirmó que con la creación de Cadivi, el venezolano fue despojado de su derecho a obtener divisas, lo que generó una distorsión enorme a nivel de comercio internacional y la perdida de la credibilidad de la marca país en el extranjero.