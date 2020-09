Calciomercato: Kumbulla-Roma è fatta, Juve aspetta Dzeko

ROMA. – Luis SUAREZ e Arturo VIDAL non rientrano nei piani del Barcellona: il tecnico Ronald Koeman non li ha convocati per l’amichevole di oggi con il Girona e il futuro dei due ormai è sempre più lontano dalla Catalogna.

Raffreddatasi la pista che voleva l’uruguaiano alla Juventus, resta in piedi quella per il cileno in direzione di Milano, sponda Inter. Vidal stamattina si è allenato per le strade di Barcellona con un amico, come testimonia il video postato sui social dal suo preparatore atletico Juan Ramírez. In attesa di volare verso Milano.

Raffreddatasi la pista Suarez la Juventus ha virato con decisione di Edin DZEKO e le prossime ore potrebbero essere quelle decisive. Tutto dipende da Arek Milik. I giallorossi hanno offerto al Napoli 25 milioni totali, di cui 3 per il prestito, 15 per l’obbligo di riscatto e 7 di bonus, mentre al polacco è stato proposto un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro a stagione.

Se Milik dirà di sì alla Roma si potrà concludere la trattativa per portare il bosniaco in bianconero. Intanto Marash KUMBULLA si appresta a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il difensore del Verona è nella Capitale per le visite mediche.

In partenza Cengiz UNDER: il Leicester ha fatto un’offerta alla Roma di prestito con obbligo per arrivare all’esterno turco. L’affare è praticamente concluso: 3 milioni di prestito con obbligo di riscatto fissato a 24 milioni. Presto il giocatore farà le visite mediche e firmerà per gli inglesi.

Non c’è solo Kalidou KOULIBALY sul taccuino dei dirigenti del Manchester City. Secondo quanto riportano oggi i media inglesi, i Citizens considerano troppo alto il prezzo del cartellino del senegalese per il quale il Napoli chiede 80 milioni di euro, tanto che il club di Guardiola sta valutando anche delle alternative per la difesa, Diego CARLOS del Siviglia e José GIMÉNEZ dell’Atletico Madrid.

BORJA VALERO è tornato a casa”. Con questo messaggio la Fiorentina ha ufficializzato il ritorno del centrocampista spagnolo che ha già vestito la maglia viola dal 2012 al 2017 (212 presenze e 17 reti) prima di trasferirsi per tre stagioniall’Inter, da cui si è svincolato a parametro zero.

La Sampdoria va avanti nel suo inseguimento a KEITA Baldé. L’attaccante senegalese, che piace anche alla Fiorentina, può arrivare in prestito dal Monaco.

Ci potrebbe essere un ritorno al Tottenham nel futuro di Gareth BALE. Lo conferma l’agente del gallese, Jonathan Barnett, alla Bbc: “Stiamo parlando, Bale ama ancora il Tottenham”. A Londra il 31enne del Real ha giocato dal 2007 al 2013, mettendo insieme 203 presenze e 55 reti prima di passare in Spagna per una cifra vicina ai 100 milioni di euro. Perché il ritorno si concretizzi, spiega Marca, serve però che il Real paghi una parte dello stipendio di Bale, oggi pari a 14.5 milioni.

Il Tottenham, che sul mercato ha speso circa 32 milioni di euro per acquistare il portiere Joe Hart, il terzino destro Matt Doherty dal Wolverhampton e il centrocampista Pierre-Emile Hojbjerg dal Southampton, cerca rinforzi in attacco. Ma non ci sono solo gli Spurs sulle orme di Bale: c’è anche il Manchester United.