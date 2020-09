Afirman que 90% de las empresas están en estado de afectación

CARACAS – Los sectores no priorizados, que son todas aquellas empresas que no trabajan con alimentos, medicinas ni prestan servicios esenciales, trabajaron 30 días durante los primeros seis meses de cuarentena decretada por la administración de Nicolás Maduro por la pandemia de acuerdo con el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio).

“En este momento resaltamos que tenemos sectores de comercio y servicios que contabilizan 30 días de trabajo en los últimos seis meses. Otros no han logrado trabajar ni 30 días, como el sector papelero, el sector de edición y comercialización de libros, y muy particularmente el sector de licores que no ha trabajado. 81% de las empresas se declara en franco riesgo si la pandemia se extiende hasta 2021 y no se toman medidas de apoyo”, afirmó Felipe Capozzolo, presidente de Consecomercio.

Indicó que el esquema de flexibilización de la cuarentena 7+7 no funciona. “No estamos de acuerdo con la suspensión de actividades, tampoco estamos de acuerdo con que se priorice algunas empresas. Tenemos seis meses en cuarentena y los casos de covid-19 han seguido subiendo”. Tenemos que ir a un esquema de apertura amplia y total”, dijo.

De las empresas que han sido consultadas por el gremio, 90% se declara en estado de afectación. El 20% de ellas cataloga esta afectación como catastrófica, con pérdida mayores a 60%.

El 60 % de empresas atribuye el colapso a la falta de políticas públicas adecuadas.

El 85% de las empresas ha reportado que la severa escasez de combustible y el desplome de los servicios públicos han tenido un alto impacto negativo en sus operaciones en medio de la pandemia.

“No hay gasolina ni de la Pdvsa destruida ni de otras instancias, tampoco de Citgo. No es humano lo que está ocurriendo con el combustible. Hay que incrementar la producción de gasolina y queremos ir más allá: hay que importar también gasolina, generando incentivos para que haya inversión privada. Ningún privado traerá gasolina si todos los muelles son estatales”, dijo Capozzolo.

Entre julio y septiembre el bolívar se ha depreciado 50%, lo que muestra el avance del proceso hiperinflacionario en Venezuela, que en lo que de 2020 sobrepasa el umbral de 1.000%.

En cuanto al sector primario de la economía, la agricultura, tiene una afectación de casi 41%, la industria 30,02% y el comercio 40,35%. En el comercio, 40% indica que la afectación es severa, y 96% de las empresas no recibe asistencia ni de entes privados ni públicos. Esto nos lleva a una estimación de pérdida de más de 30% de empleos a nivel nacional. 48% de las empresas tiene capacidad ociosa.

Capozzolo sostiene que es necesario que se establezca un acuerdo nacional.

Industrias zulianas paralizadas

Ricardo Acosta Cedeño, presidente de Fedecámaras Zulia, afirmó que el sector industrial y comercial en la entidad está “paralizado en poco más de 75 % de los encuestados. El problema es qué va a pasar con el trabajador y con la economía de la familia zuliana”.

Pronostica problemas complejos en materia de electricidad y combustible. “Va a ser bastante grave cuando se reactiven todos los sectores de la economía”.

“Estamos al límite y con 70 % de nuestras industrias sin trabajar y el 30 % que trabaja lo hace al 18% y 20%, imagínate lo difícil que es para los sectores económicos poder activarse. Necesitamos energía para poder producir”, aseveró.

Recordó que Zulia lleva dos años viviendo esta difícil situación y los habitantes están cansados. “La refrigeración de los productos en los hogares, los comercios, los pocos que trabajan, apenas este último mes entramos en la flexibilización por la pandemia”.

“Llegó la flexibilización y recrudeció el problema eléctrico por la poca capacidad de producción de electricidad que hay al activarse los comercios y los servicios”, apuntó.