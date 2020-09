ROMA. – Tra la Legge di Bilancio 2021 e il Recovery Plan “puntare sulla green mobility, come asse strategico per il rilancio industriale dell’Italia si può e si deve”: dal “trasporto pubblico totalmente elettrico” alla “elettrificazione di porti e interporti” fino “a misure rapide come il 10% dell’Iva per la sharing mobility”.

Ne sono convinte Legambiente e Kyoto Club che, nel giorno in cui si apre la European Mobility Week, lanciano 12 proposte a Governo e Parlamento per il triennio 2021-2023: sei di “riconversione industriale o riforme strutturali” con una spesa complessiva di 13 miliardi di euro e altrettante per alcuni provvedimenti immediati post-lockdown.

Per le due associazioni ambientaliste la “green mobility” – con investimenti del Next Generation Eu – e quindi “la mobilità elettrica, condivisa, ciclopedonale e multimodale è l’unica possibilità per tornare a muoverci più liberi e sicuri dopo la crisi Covid-19”.

La green mobility come asse strategico per l’Italia del Recovery Plan si fonda, secondo la visione di Legambiente e Kyoto Club, su una “riconversione industriale” e “riforme strutturali”: tra le proposte ad hoc, una nuova economia circolare delle batterie per la trazione elettrica (European Battery Alleance), cui destinare 2 miliardi di euro e il trasporto pendolare elettrico, 4 miliardi.

Per le due associazioni fondamentale l’obiettivo di CittàMez (mobilità a emissioni zero) entro il 2030 (3 miliardi) e la riconversione automotive (1 miliardo). Nelle sei proposte “immediate, da realizzare bene e in tempi rapidi”, in primis, la conferma e il rifinanziamento dal 2021 del bonus mobilità senz’auto in tutte le città inquinate (300 milioni di euro all’anno).

Tra l’altro si propone l’estensione del welfare mobilità dal Trasporto pubblico locale alla mobilità sostenibile per milioni di lavoratori e famigliari, e una mobilità pedonale e ciclabile sicura in città (più mobilità scolastica), a cui destinare 600 milioni di euro.

(di Alessandro Danese/ANSA)