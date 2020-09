Bolivia: Osa invierà missione di osservatori alle elezioni

LA PAZ. – L’Organizzazione degli Stati americani (Osa) ha annunciato che in vista delle elezioni generali che si svolgeranno il 18 ottobre, “su invito del governo della Bolivia” invierà una Missione di osservazione elettorale. Lo riferisce oggi l’agenzia di stampa statale boliviana Abi.

La missione, indica un comunicato dell’Osa, “sarà integrata da 30 membri esperti in organizzazione e tecnologia elettorale, finanziamento politico-elettorale, partecipazione politica delle donne, giustizia elettorale, statistica, reti sociali. Specifici osservatori opereranno a La Paz, Santa Cruz e Cochabamba – si dice poi – e si osserverà anche il voto dei residenti all’estero in Argentina, Spagna e Stati Uniti”.

La Missione sarà guidata dall’ex ministro degli Esteri ed ex ambasciatore presso l’Onu di Costa Rica, Manuel González, che ha “una lunga esperienza come leader politico, diplomatico e accademico”.

Si deve ricordare che lo scorso anno i risultati delle elezioni svoltesi in ottobre, ed in cui l’allora presidente Evo Morales aveva ottenuto al primo turno una riconferma per un nuovo mandato, furono annullate proprio perché la Missione dell’Osa presente pubblicò un documento in cui sostenne che i risultati non potevano essere convalidati per l’esistenza di varie irregolarità.

Questo provocò gravi disordini sociali e costrinse Morales alle dimissioni, anche per la pressione delle forze armate, e all’esilio prima in Messico e poi in Argentina, dove si trova attualmente.

Nei giorni scorsi anche l’Unione europea ha annunciato l’invio di una Missione di osservazione, anche se più ridotta di quella dell’Osa.