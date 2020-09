E’ già ripartenza

La ripresa del campionato italiano di calcio è sempre molto attesa anche stavolta dopo la pausa in assoluto più breve. Tanti i motivi di interesse mentre il movimento calcistico spinge per avere i tifosi allo stadio. Juve e Inter stavolta sembrano partire alla pari o quasi.

Da una parte CR7, Dybala e i nove anni al top danno ai bianconeri una luce ancora particolare e poi bisognerà vedere l’effetto Pirlo. Il Maestro non ha mai allenato ma da regista sul campo le sue idee sono state sempre le migliori. Adesso dovrà dare nuovo gioco e nuovi stimoli ad un gruppo di campioni.

Al secondo anno di Inter, Conte e i nerazzurri si aspettano qualcosa in più, insomma meglio di un secondo posto o di una finale europea sbagliata. E poi c’è il Milan con la conferma di Ibra e Pioli e con un mercato splendido a cominciare dal giovane Tonali.

Capitolo cannonieri: Ciro Immobile vuole rimanere il re dei bomber anche se la concorrenza di Ronaldo e Lukaku fa davvero paura. L’Atalanta avrà ancora margini di miglioramento? E le romane potranno davvero lottare fino in fondo? Gattuso sarà l’oro di Napoli?

Il campionato darà importanti indicazioni anche per la Nazionale di Roberto Mancini attesa dall’Europeo. Insomma si riparte con l’emergenza ancora in corso, cercando di non correre rischi ma con la speranza di poter presto ripopolare anche gli stadi.

Emilio Buttaro