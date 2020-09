ROMA. – Alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico aveva segnalato le difficoltà che la sua scuola stava incontrando, tra lavori ancora in corso e carenza di docenti, tanto da prospettare uno slittamento della riapertura, poi non autorizzato. Oggi la dirigente scolastica dell’istituto Via Poseidone, alla periferia di Roma, è tornata a sorridere per una visita del tutto inaspettata.

A recarsi nella scuola di Torre Angela, a cui sono iscritti più di mille bambini, è stato il premier Giuseppe Conte. «Ditemi quali sono le criticità?» le ha chiesto il premier che si è trattenuto a lungo nell’istituto entrando in alcune classi a salutare gli studenti. “Ha chiesto ai ragazzi se sono felici di essere tornati in classe e la risposta unanime è stata: ‘sì’. Ci ha anche assicurato che non ci sarà un altro lockdown” ha raccontato la preside Annalisa Laudando sottolineando che il presidente del Consiglio ha potuto toccare con mano qual è la situazione reale all’interno della scuola.

“Ha visto quello che abbiamo potuto fare – ha detto -. Non aspettando visite, non ci eravamo ‘rifatti il trucco’ stamattina”. Grande l’emozione dei bambini. Uno di loro, avvicinandosi al premier, gli ha detto: “Sei veramente tu? Mi batte il cuore”. E proprio agli studenti Conte si è rivolto dicendo: ” Questo è un anno speciale» e ha aggiunto «Qui voi siete per realizzare i vostri sogni, ma anche voi dovete fare la vostra parte, dovete rispettare le regole».

Mentre i bimbi salutandolo gli hanno augurato «buon lavoro». “E’ stata una grandissima sorpresa, una visita del tutto inattesa – ha detto la dirigente scolastica – L’importanza della sua presenza qui è enorme perché si tratta di un istituto di periferia che si trova in un quartiere tra i più difficili della città. E’ una iniezione di fiducia, ci ha trasmesso il messaggio che la scuola non è sola”.

Ma alla Poseidone rimangono ancora alcune criticità. “Aspettiamo l’organico. Ci mancano ancora 30 docenti e quindi per il momento facciamo un orario ridotto – ha spiegato la professoressa Laudando -. Sono arrivati i primi 460 banchi monoposto. Per la fine del mese dovrebbero arrivare gli altri”.

(di Chiara Acampora/ANSA)