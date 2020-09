CARACAS – El Parlamento de EEUU rechazó el miércoles 16 la propuesta de aprobar el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para los venezolanos en ese país, después que un grupo de senadores demócratas impulsarán el proyecto y fuera rechazado por la mayoría republicana en la Cámara Alta.

“Los republicanos del Senado otra vez bloquean el TPS para Venezuela”, posteó en Twitter el legislador Bob Menéndez, el demócrata de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, siendo la segunda vez que esta situación ocurre en el Congreso de EEUU.

Menéndez agregó que el padecimiento de los venezolanos sigue no siendo considerado por el Congreso, afirmando que el mandatario Nicolás Maduro “tiene una falsa reivindicación” una vez más y eso a su juicio, influye negativamente en la aprobación del TPS. Además, enfatizó que darle aprobación a ese elemento no tiene que ver con razones políticas, sino que “es lo correcto y moral”.

Por su parte, Dick Durbin, también senador demócrata, fue quien solicitó el consentimiento unánime del Senado para promover el TPS, una legislación bipartidista aprobada por la Cámara de Representantes, en manos de los progresistas.

La votación sobre el TPS en el Senado se dio siete semanas antes de la elección presidencial, en la que Trump compite para su reelección con el exvicepresidente Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata, quien calificó de “palabras vacías” el discurso “fuerte” republicano contra Maduro, aludiendo al presidente y candidato a la reelección, Donald Trump.

“Repetidamente cuando hay que tomar verdaderas acciones, el presidente Trump y sus aliados republicanos han fallado en apoyar al pueblo venezolano”, aseveró Biden, quien consideró que EEUU debería proteger a los venezolanos “de ser deportados al régimen opresivo de Maduro”.

En ese sentido, prometió que si llega a ganar las elecciones del 3 de noviembre, dará de forma “inmediata” el TPS para los venezolanos y adelantó que organizará a la comunidad internacional “para dar una respuesta sólida a la crisis humanitaria de Venezuela”.

“Haré responsables a Maduro y a los partidarios del régimen por la corrupción y los abusos de los derechos humanos”, expresó.

Ken Cuccinelli, el sub secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU manifestó el 30 de junio, que era poco probable que el presidente de su país, Donald Trump, use el proceso del Estatus de Protección Temporal (TPS), para los migrantes venezolanos porque no tiene control sobre el mismo.

En una conferencia de prensa telefónica, Cuccinelli señaló que según la ley estadounidense el presidente únicamente tiene la autoridad total sobre el TPS, pero las cortes han intervenido en el proceso.

En 2018, más de 30.000 venezolanos solicitaron asilo político en EEUU, una cantidad mucho más alta que la de cualquier otra nacionalidad.