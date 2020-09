Rogo porto Ancona: Meloni, no comizio, sostegno a operatori

(ANSA) – ANCONA, 17 SET – “Volevamo chiudere con una grande manifestazione ad Ancona, era prevista molta gente, abbiamo scelto, per rispetto alla città, di annullare il nostro comizio e siamo stati al porto a portare la nostra solidarietà agli imprenditori e agli operatori che sono stati colpiti dall’incendio della scorsa notte”. Lo ha detto ad Ancona, in riferimento al rogo che ha devastato un’area da 40mila metri quadrati all’ex Tubimar, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni arrivata ad Ancona a sostegno del candidato del centrodestra alla presidenza di Regione, il deputato di Fdi Francesco Acquaroli. Volevamo anche “portare il nostro sostegno ai vigili del fuoco che stanno ancora lavorando dopo ore. – ha aggiunto – Abbiamo voluto dare un segnale di attenzione, di rispetto per questo territorio”. Prima di incontrare i giornalisti, Meloni e Acquaroli hanno compiuto un sopralluogo nell’area portuale colpita dall’incendio e poi hanno incontrato gli imprenditori e l’Autorità portuale. (ANSA).