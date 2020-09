CARACAS – El canciller del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, calificó de “plagado de falsedades” la reciente investigación que realizó la Misión Internacional de la ONU sobre Venezuela.

El diplomático aseguró que el objetivo del informe es realizar una “práctica perversa” para hacer política con “los derechos humanos y no política de derechos humanos”. Sostuvo que la investigación está elaborada a distancia, por ende, no tiene un rigor metodológico.

En su opinión, la misión que realizó el documento es “fantasma”, dirigida contra Venezuela y controlada supuestamente por el gobierno de Estados Unidos.

“Desde el 02 de diciembre de 2019 hemos afirmado que no reconocemos ningún mecanismo politizado e inquisidor, creado con fines ideológicos por países con pésimos récords en DDHH, para agredir a Venezuela y tratar de dañar la relación con la Oficina de la Alta Comisionada”, expresó Arreaza.

“Chantaje de la ONU”

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, resaltó que el informe de la ONU es un chantaje. Sostuvo que la ONU obvia situaciones de otras naciones.

“¿Por qué no me incluyeron? A mí no me pelan en estos informes, me siento excluido mi solidaridad a Padrino, a Reverol y al presidente Maduro y adelante no caigamos en ese chantaje”, puntualizó Cabello.

Este martes se conoció que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro junto con el ministro del Interior, Nestor Luis Reverol y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se encuentran involucrados en graves crímenes de lesa humanidad ejercida contra el pueblo venezolano a través de las fuerzas de seguridad del Estado.

Así lo concluyó, una investigación que realizó una Misión Internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

El informe realizado demuestra que las autoridades del gobierno venezolano a nivel presidencial y ministerial ejercieron poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares. Estos fueron autores de las violaciones y crímenes documentados por la delegación.