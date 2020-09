Calciomercato: Roma a un passo da Milik, Bale al Tottenham

ROMA. – I top club italiani stringono i tempi in vista dell’avvio della nuova stagione. É l’ora di perfezionate le strategie di mercato e di occupare le “caselle vuote” negli organici.

La Roma è sul punto di incassare il “si” di Arkadiusz MILIK, da tempo fuori dai programmi di Rino Gattuso e del Napoli. Gli agenti del polacco hanno parlato a lungo con i dirigenti del club giallorosso e, alla fine, la fumata bianca sembra molto vicina, salvo clamorose sorprese.

Il centravanti sognava la Juve, ma ha capito il grande interesse degli emissari di Friedkin, dunque salirà solo di circa 180 chilometri la Penisola, sbarcando ai piedi del Colosseo. L’arrivo di Milik potrebbe sbloccare la situazione legata al trasferimento di Edin DZEKO verso la Juve.

Resta il fatto che oggi Luis SUAREZ a Perugia ha sostenuto l’esame d’italiano per ottenere il passaporto da comunitario, tuttavia sembra sempre più complicato l’arrivo del “Pistolero” in bianconero. Innanzi tutto, perché non vuole rinunciare ai soldi dell’ultimo anno di contratto (con il Barcellona non c’è accordo) e poi perché gliel’ha chiesto “Sua maestà” Leo MESSI. Non uno qualunque.

La Roma abbraccia anche Marash KUMBULLA, mentre CETIN, CANCELLIERI e DIABY si trasferiscono al Verona. Il club scaligero ha preso pure BARAK dall’Udinese. PINAMONTI domani tornerà dal Genoa all’Inter, ma il club nerazzurro in realtà aspetta Arturo VIDAL, che oggi si è allenato con il Barcellona ma a ore potrebbe sbarcare nel capoluogo lombardo.

Lorenzo DE SILVESTRI giocherà nel Bologna, mentre Nicola MURRU vestirà la maglia del Torino. ACERBI rinnova con la Lazio e la Fiorentina offre Kevin-Prince BOATENG allo Spezia, che rifiuta e seglie per la porta il brasiliano RAFAEL.

Chi sembra uscire dal giro delle panchine è ROBERTO MANCINI, del quale ha parlato il presidente della Figc, Gabriele Gravinache, in un’intervista al Corriere dello Sport, dice di prolungare il contratto del ct della nazionale.

“Il ciclo che ha aperto va ben oltre dicembre 2022 – le parole del n.1 del calcio italiano -. La firma prima dell’Europeo? Certo, non serve aspettare, bisogna stringere i tempi”. Più chiaro di così?

Il PSG dovrà tornare sul mercato per sostituire Juan BERNAT che ieri, contro il Metz, in Ligue 1, ha rimediato la rottura del crociato, dunque dovrà rimanere fermo per diversi mesi. Il Real Madrid cederà in prestito al Tottenham per la prossima stagione il gioiello gallese Gareth BALE per 22 milioni di euro. Nel 2013 i “blancos” lo avevano acquistato, proprio dal club londinese, ma per 100 milioni.