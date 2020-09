CARACAS – El médico infectólogo Julio Castro consideró este jueves que no ve posible regresar a la normalidad porque los casos de covid-19 siguen creciendo y que el problema en Venezuela es que las personas no cumplen la cuarentena.

El galeno dijo que la propuesta de flexibilización 7+7 “no es mala”, sino que las personas no cumplen con las medidas de bioseguridad y aislamiento. “Yo no veo posible un regreso a la normalidad, porque el virus genera presión y sigue circulando”.

“Conceptualmente el 7+7 no es una propuesta mala, habría que estudiarla más a fondo, el problema es que en Venezuela no se ha respetado y no hay diferencia entre la semana flexible y la radical. Sin embargo, no creo que el sistema de flexibilización 7+7 ayude a aplanar la curva, porque llevamos 12 semanas aplicándolo y siguen aumentando los casos”, señaló.

El médico informó hace semanas que se había contagiado de coronavirus, y contó su experiencia. “Yo le dije a mis amigos que me mandaran cosas que me ayudaran. Leí libros, vi videos y series de Netflix para poder distraerme y pasar la enfermedad con más tranquilidad. Aún no tengo claro qué pasó, ni dónde me contagié, aunque sí tengo algunas teorías. Si yo veo pacientes de covid-19 todos los días, en algún momento me iba a contagiar”.

“Antes de contagiarme supe de colegas infectólogos que se contagiaron en otros países y les pregunté qué pudieron haber hecho mal para adquirir la enfermedad y no lo saben”, dijo.

Explicó que los médicos más afectados por el virus han sido los obstetras, porque es la especialidad que más hay en el país y una mujer embarazada no puede esperar, ya que requiere atención. “El riesgo de contagio de covid-19 de los médicos puede aumentar con el tiempo de exposición y el número de pacientes que se atienden al día”, agregó.

En cuanto a la gestión de la pandemia por la parte gubernamental, contrastó que Colombia está haciendo 53 mil pruebas PCR al día y son más de 100 laboratorios que trabajan en los resultados, mientras que Venezuela hace 3 mil PCR al día y tiene escasos 3 laboratorios. “Es importante que en Venezuela al menos se realicen 30 mil pruebas PCR al día”, enfatizó.

La Academia recibe nuevas críticas

Las primeras estimaciones de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) sobre los casos de coronavirus generaron el rechazo del dirigente chavista Diosdado Cabello, quien propuso que a los académicos les practicarán “operación tuntún”.

Posteriormente, Cabello padeció la enfermedad, y -según lo ha contado públicamente- estuvo cerca de la muerte.

No obstante, este miércoles volvió a criticar a los académicos por el nuevo informe que anticipa que podría haber 14 mil casos diarios de contagios por covid-19.

“Ahora dicen que en diciembre habrá 14 mil casos diarios. Ojalá que a ninguno de ellos les dé. Es terrible pasar por eso”, puntualizó.