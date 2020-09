(ANSA) – VERONA, 18 SET – Due persone sono rimaste ferite, una in modo grave, in un incendio divampato questa mattina in una palazzina a Verona, nel quartiere San Giovanni in Valle. Le fiamme si sono propagate in seguito ad un’esplosione, che è stata avvertita in tutto il quartiere. Ancora da chiarire le cause della deflagrazione (ANSA).