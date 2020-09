Coronavirus:sindaco Orgosolo chiude bar e ristoranti alle 22

(ANSA) – NUORO, 18 SET – Dopo l’impennata dei casi positivi al covid 19 a Orgosolo – 26 i casi accertati – i bar e tutti gli esercizi commerciali a partire da oggi e fino al 27 settembre, chiuderanno alle 22. Lo ha stabilito con una nuova ordinanza pubblicata a tarda sera il sindaco Dionigi Deledda dopo alcuni incontri con i commercianti del paese. Sempre nella stessa ordinanza è stato prorogato l’obbligo di indossare la mascherina h24 fino al 27 settembre. E a Gavoi ci sono due nuovi positivi al covid, uno di questi è un dipendente comunale. Per questo il sindaco Giovanni Gugusi ha annunciato, di avere chiuso precauzionalmente il municipio. Il primo cittadino ne ha dato notizia attraverso un comunicato pubblicato nel sito del Comune sempre ieri notte. ” “L ‘Ats ci ha reso noti due nuovi casi di positività al covid 19 – è scritto nella nota – Uno di questi è un dipendente comunale, non presente al lavoro dal 10 settembre scorso. Precauzionalmente ci siamo attivati per far eseguire in modo tempestivo i tamponi a tutto il personale e la sanificazione degli uffici. Momentaneamente l’attività amministrativa in presenza è sospesa. Vi terremo costantemente informati. Raccomandiamo ancora a tutti prudenza e responsabilità nel rispetto delle norme sanitarie”. (ANSA).