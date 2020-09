Coronavirus: Fauci scommette,vaccino per novembre o dicembre

(ANSA) – NEW YORK, 18 SET – Anthony Fauci è pronto a scommettere su un vaccino efficace per novembre o dicembre tuttavia lascia aperta la possibilità anche per ottobre. Intervenuto ad una tavola rotonda virtuale del Congressional Hispanic Caucus Institute, l’immunologo americano ha detto che alla fine le probabilità dipendono dal numero di infezioni che si verificano durante la sperimentazione. “Per dire se un vaccino è efficace – ha detto – i ricercatori devono rilevare 150 infezioni nell’area di sperimentazione, al momento la sperimentazione è a due terzi del numero totale delle persone a cui si intende somministrare dosi”. Fauci non esclude che i risultati possano arrivare prima. Ha inoltre spiegato che i ricercatori sperimentano i vaccini somministrando dosi ad alcune persone e placebo ad altre poi aspettano di vedere se coloro ai quali è stata somministrata una dose reale sviluppano meno casi e sintomatologie meno gravi. (ANSA).