Calcio: Azzurri; Italia-Macedonia si giocherà a Firenze

(ANSA) – ROMA, 18 SET – La Figc ha annunciato novità sulle sedi di gara della Nazionale per gli incontri previsti in ottobre, considerato che i protocolli vigenti prevedono ancora la disputa degli incontri a porte chiuse. La federcalcio e la sua omologa della Moldova (Fmf), d’intesa con la UEFA, hanno concordato lo spostamento dell’incontro Italia-Moldavia (7 ottobre) da Parma a Firenze, scelta che consentirà alla Nazionale, in ritiro a Coverciano, di limitare gli spostamenti in una finestra internazionale che prevede tre gare in programma. Sono in corso valutazioni con la federcalcio olandese (Knvb) per valutare la sede della gara Italia-Paesi Bassi (14 ottobre), programmata al momento a Milano. Resta invece confermata la gara prevista l’11 ottobre con la Polonia, in programma a Danzica. Quanto alla Under 21,è stato definito di spostare la gara Italia-Irlanda da Benevento a Pisa, sede più agevole considerando anche che l’Under 21 sarà in ritiro a Tirrenia. (ANSA).