Calciomercato: Inter aspetta Vidal, la Roma abbraccia Milik

ROMA. – I giorni passano e Arturo VIDAL continua a rimanere dov’è: cioè, a Barcellona. Anche oggi il cileno si è allenato nella Ciudad Deportiva, rinviando il viaggio a Milano, sponda Inter. La situazione potrebbe comunque sbloccarsi da un momento all’altro, così da permettere al centrocampista di riabbracciare il tecnico Antonio Conte.

MILIK è alle visite mediche con la Roma, la firma è attesa per domani. Edin DZEKO, che dovrebbe finire alla Juve, intanto, è stato convocato per la partita che i giallorossi giocheranno domani sera a Verona.

Tornando a Barcellona, alla seduta odierna ha partecipato come ovvio anche Luis SUAREZ, reduce dal viaggio di ieri in Italia per sostenere l’esame di lingua. ESPN, intanto, rivela un curioso retrocescena che coinvolge il “Pistolero”, da tempo accostato alla Juve: il giocatore, nelle scorse settimane, avrebbe rifiutato una ricchissima offerta da parte dell’Inter di Miami.

PJACA e ZAPPACOSTA possono essere considerati quasi a tutti gli effetti due giocatori del Genoa, dal momento che oggi sono stati sottoposti alle visite mediche. Il club rossoblù, inoltre, punta a far tornare SANABRIA, ma – a sentire il ds Daniele Faggiano – difficilmente punterà su Mario BALOTELLI. Il neopromosso Spezia, invece, a sentire il ds Meluso, è a un passo da FARIAS e DEIOLA.

Il Manchester United è pronto ad abbracciare KHEDIRA, che sta cercando di risolvere la propria situazione contrattuale con la Juventus. La Roma si tiene stretta KARSDORP, che l’allenatore Fonseca giudica incedibile.

La Roma saluta il turco Cengiz UNDER, che vola in Inghilterra per giocare con la maglia del Leicester ma, prima di partire, si fa fotografare con Djokovic, impegnato negli Internazionali di tennis al Foro Italico. É uno degli ultimi ricordi dell’esperienza romana. La Lazio è pronta a salutare JONY, ormai prossimo alla cessione in Spagna per giocare nell’Osasuna, la squadra di Pamplona.

La Serie A saluta Gonzalo HIGUAIN, già a Miami per vestire la maglia dell’Inter, dove era già approdato MATUIDI, suo compagno nella Juve. Il Friburgo insiste per KRUNIC del Milan che, se dovesse partire, favorirebbe non poco l’arrivo in rossonero di BAKAYOKO. Il gallese Gareth BALE è tornato al Tottenham ed è già a disposizione di Mourinho.

Infine, THIAGO ALCANTARA approda a Liverpool e si mette a disposizione di Juergen Klopp che da anni lo inseguiva. Uno dei figli di Mazinho, cresciuto nel Barcellona con Guardiola, giocava nel Bayern Monaco.