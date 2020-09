Calcio: Bayern Monaco esordio col botto, 8-0 allo Schalke

(ANSA) – ROMA, 18 SET – Il Bayern Monaco come un rullo-compressore travolge il malcapitato Schalke 04 nella partita inaugurale della Bundesliga 2020/21, disputata a porte chiuse sul terreno dell’Allianz Arena. In un primo momento si sarebbe dovuto giocare con il pubblico, ma l’aumento dei casi di posività al Covid-19 registrato nella Baviera durante le ultime ore ha convinto le autorità locali a ‘richiudere’ lo stadio. Poco male, perché la squadra allenata da Hans-Dieter Flick, che il mese scorso ha confezionato uno straordinario ‘triplete’, si è imposta 8-0 sulla squadra di Gelsenkirchen, sotto 3-0 già nel primo tempo. Alla saga del gol hanno partecipato un po’ tutti i bavaresi, vecchi e nuovi: ha aperto le marcature Gnabry, dopo soli 4′, Goretzka ha raddoppiato al 19′ e Lewandowski sul rigore ha calato il tris al 31′ (per il polacco sesta stagione con almeno un gol nella sfida inaugurale). Nella ripresa, al 2′ e al 14′, ancora Gnabry (per lui tripletta) ha portato a 5 le reti dei padroni di casa che, al 24′ – con Mueller – hanno realizzato la sesta rete. L’esordiente Leroy Sane al 26′ e Musiala al 36′ hanno chiuso i conti, fissando il punteggio sull’8-0. Miglior inizio per i campioni d’Europa e di Germania, nonché vincitori dell’omonima coppa nazionale, non poteva esserci. Fra domani e domenica toccherà alle avversarie. (ANSA).