Trump nominerà successore Ginsburg nei prossimi giorni

(ANSA) – ROMA, 19 SET – Donald Trump potrebbe essere il primo presidente dai tempi di Richard Nixon a nominare tre giudici della Corte Suprema in un solo mandato di quattro anni. Secondo indiscrezioni riportate da Abc, Trump nominerà il successore di Ruth Bader Ginsburg, morta all’età di 87 anni in seguito a complicazioni per un tumore al pancreas, nei prossimi giorni. La sua scomparsa offre a Trump la possibilità di cementare la maggioranza conservatrice alla Corte Suprema americana, dove ha già nominato Neil Gorsuch e Bret Kavanaugh. Icona dei liberal, Ruth Bader Ginsburg è stata paladina dei diritti delle donne. (ANSA).