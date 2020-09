++ Tennis: Berrettini, ‘fiero di me ma resta amarezza’ ++

(ANSA) – ROMA, 19 SET – “Un po’ di amarezza c’è. Non sono soddisfatto, ho perso e volevo arrivare in semifinale, ma sono fiero di me”. Lo dice Matteo Berrettini in conferenza stampa dopo al sua eliminazione ai quarti degli Internazionali Open Bnl d’Italia ad opera del norvegese Ruud. “Venivo dal cemento – prosegue l’azzurro – e non avevo giocato mai sulla terra. Ho giocato tre partite a livelli alti, ho dimostrato di sapermi adattare in breve tempo. Venire qui da top ten è diverso rispetto a venirci con una wild card. È stato un anno difficilissimo, tra infortuni e poche partite. Oggi sono stato molto bravo a reagire e alla fine stavo bene in campo, l’unica cosa è che andata male e di questo mi dispiace ovviamente”. (ANSA).