Croazia: a Zagabria il Gay Pride con misure anti-covid

(ANSAmed) – BELGRADO, 19 SET – Alcune centinaia di persone hanno preso parte nel pomeriggio alla 19/ma edizione del Gay Pride di Zagabria, tenutosi nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza per l’epidemia di coronavirus. All’insegna dello slogan “Libertà all’interno e all’esterno delle proprie quattro mura”, i dimostranti – riferiscono i media regionali – hanno percorso in corteo il centro della città mostrando cartelli e striscioni contro ogni discriminazione della popolazione Lgbt e per emendamenti alla costituzione che prevedano la legittimazione dei matrimoni omosessuali e l’equiparazione di ogni tipo di famiglia. “Love Knows No Gender”, “Persone diverse con gli stessi diritti” sono alcune degli slogan sugli striscioni al corteo, al quale hanno partecipato anche alcuni deputati e esponenti politici. (ANSAmed).