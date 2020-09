++ Tour: Pogacar “ero venuto per partecipare e ho vinto” ++

(ANSA-AFP) – RONCHAMP (FRANCIA), 19 SET – “Sono nel bel mezzo di un sogno, non so cosa dire. Abbiamo sognato dall’inizio tutto questo e siamo riusciti a prendercelo. E’ incredibile. Il mio sogno era solo di partecipare al Tour e oggi l’ho addirittura vinto”. Questo il primo commento dello sloveno Matej Pogacar, che ha spodestato dal trono del Tour il connazionale Primoz Roglic, conquistando la maglia gialla. “Abbiamo effettuato una ricognizione, sapevo che, in ogni curva, in ogni punto, dovevo accelerare – aggiunge -. Ho sentito il mio team alla radio solo nella prima parte. Poi, non ho sentito niente, perché c’era il rumore della folla. Ma conosco bene la salita: sono andato fino in fondo”. (ANSA-AFP).