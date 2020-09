(ANSA) – ROMA, 20 SET – Il governo di Singapore sta distribuendo migliaia di dispositivi in grado di monitorare dove una persona è stata e con chi ha interagito. Il piccolo dispositivo bluetooth è pensato per coloro che non possiedono smartphone e non possono utilizzare un’app di tracciamento dei contatti che è stata precedentemente implementata dal governo di Singapore. Sebbene ci siano alcune preoccupazioni sulla protezione dei dati, le autorità affermano che il token aiuta i gruppi vulnerabili a sentirsi più sicuri quando sono in giro. Ad esempio, il dispositivo aiuta le persone anziane a tenere una registrazione precisa di dove si trovino. (ANSA).