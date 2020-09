(ANSA) – ROMA, 20 SET – Tornano gli applausi in tribuna agli Internazionali Open Bnl d’Italia. Sono poco meno di un migliaio gli spettatori che hanno fatto ingresso oggi al Centrale del tennis del Foro Italico in occasione delle semifinali. Circa 250 sono bambini, per la gran parte si tratta di famiglie e persone provenienti dal Lazio e dalle Regioni limitrofe, quelli che hanno avuto la possibilità di prenotare e presenziare all’evento visto il breve preavviso con cui è stato dato l’ok alla riapertura. Il primo scaglione, che assisterà alle sessioni pomeridiane e che sta già presenziando alla prima semifinale tra Simona Halep e Garbine Muguruza, ha fatto il suo ingresso in modo fluido e ordinato, senza particolari criticità. Gli organizzatori hanno delimitato fin da ieri delle transenne con un percorso prestabilito, con rilevatori termici, obbligo di mascherina e distanziamento. Anche sulle tribune del Centrale, dove si giocheranno tutte le restanti partite, gli spettatori sono a distanza di sicurezza l’uno dall’altro. In occasione delle finali di domani, invece, il presidente della Fit ha invitato Vittoria Oliveri e Carola Pessina, le due baby tenniste protagoniste del famoso palleggio di aprile dai terrazzi delle loro case durante il lockdown. (ANSA).