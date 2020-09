(ANSA) – ROMA, 20 SET – “La trattativa con la Roma per Milik non e’ ancora andata a buon fine, vedremo nei prossimi giorni”. Lo dice il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, a Dazn prima della partita di Parma. A proposito di possibili acquisti, in particolare a centrocampo, “in questo monento – ha aggiunto il ds – girano pochi soldi: possiamo intervenire solo se troviamo occasioni giuste”. (ANSA).