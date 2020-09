(ANSA) – RIAD, 20 SET – Almeno cinque civili sauditi sono rimasti feriti in modo non grave da un razzo lanciato dallo Yemen da ribelli sciiti filoiraniani Houthi che ha colpito un villaggio saudita vicino al confine fra i due Paesi. Lo scrive l’agenzia saudita Spa. L’attacco non è stato rivendicato, ma gli Houthi hanno moltiplicato gli attacchi con razzi e droni contro i sauditi, che guidano la coalizione di stati del golfo che li combatte con frequenti raid aerei sullo Yemen. (ANSA).