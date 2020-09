Bielorussia: decine di migliaia in piazza a Minsk

(ANSA) – MINSK, 20 SET – Decine di migliaia di bielorussi sono scesi in strada ancora una volta, oggi a Minsk, per protestare contro la rielezione del presidente Alexander Lukashenko. Vestiti di rosso e bianco, i colori dell’opposizione, i manifestanti hanno sfilato per il centro dirigendosi verso il Palazzo dell’Indipendenza, residenza del presidente nel nord-est della capitale. Il corteo si è svolto all’indomani di quello organizzato dalle donne bielorusse contro Lukashenko, conclusosi con una pioggia di fermi. (ANSA).