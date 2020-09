(ANSA) – ROMA, 20 SET – Seconda vittoria per Paris Saint-Germain nella Ligue 1 2022/21. La squadra del tedesco Thomas Tuchel si è imposta sul terreno dell’Allianz Rivera di Nizza contro la compagine di casa allenata da Patrick Vieira. I gol per i parigini portano la firma di tre giocatori che, nelle scorse settimane, erano risultati positivi al Covid-19: si tratta di Kylian Mbappé, che ha segnato al 38′ su rigore, di Angel Di Maria, in rete al 46′ del primo tempo, e di Marquinhos, che ha battuto il portiere Benitez al 21′ della ripresa. Il PSG ha 6 punti in classifica dopo quattro partite. (ANSA).